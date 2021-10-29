Çelik: CHP kendini bu duruma düşürmemeliydi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Irak-Suriye tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' oyu veren CHP
'ye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK
toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, "Bu tezkerelerle birlikte yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı bugün Türkiye
'nin Suriye ve Irak sınırlarında terör devletçikleri kurulmuş olacaktı" dedi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin terörle mücadelesini savaş olarak nitelendiren partiyle CHP aynı hizaya gelmiştir. PKK'yı terör örgütü saymayanlar, CHP'ye mesaj göndererek 'Bu tezkereye hayır oyu verin' dedikten sonra, CHP 'hayır' oyu vermiştir. Anlaşamadığımız pek çok nokta olsa da CHP geçmişte Türkiye'nin milli sınır güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet gösterirdi. CHP'nin bu tavrını takdir eden siyasetçilere bakın, bunlar sadece 'PKK terör örgütü
değildir' diyen, PKK'ya siyasi destek veren kişi ve kesimlerden oluşuyor. CHP'de Türkiye'nin terörle mücadelesinin süresini tartışmak bir mesele haline geldiyse bu başka bir anlama gelir. CHP'nin kendini bu duruma düşürmemesi lazımdı ama maalesef düşürmüştür.