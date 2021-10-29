Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan vefa vurgusu

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"nun açılışına video mesajla katıldı.

Vefanın sevgi, şefkat, merhamet ve adalet gibi değerlerin anahtar kavramı olduğunu belirten Erbaş, vefanın tutarlı bir kişiliğin, sağlam bir karakterin, güvenli bir toplumun ve huzurlu bir dünyanın en belirgin işareti olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'de iman, emanet ve ahde vefa arasındaki kuvvetli ilişkiye işaret edildiğine dikkati çeken Erbaş, vefa konusunda öncelikle insanı en güzel şekilde yaratan ve her türlü nimeti onun emrine amade kılan Allah'a karşı vefanın akla gelmesi gerektiğini altını çizdi.

"AHDE VEFASIZLIK BİR NİFAK UNSURUDUR"

Birçok Hadis-i Şerif'te ahde vefasızlığın bir nifak unsuru ve münafıklık alameti olarak tanıtıldığını anımsatan Erbaş, "Bugün yaratıcıyla bağını, hakikat düzleminde kuramayan insanlık, anlam ve ahlak sorunları içinde bocalamaktadır. Dünyaya imar ve ıslah sorumluluğuyla değil, tahakküm duygusu ve tamahkar bir anlayışla yaklaştığı için bireysel, toplumsal ve küresel krizlerle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün insanlığın nimete, adalete, ölçü ve tartıya vefa göstermediği için dünyanın bir tarafının şatafat ve sefahat içeresinde, diğer tarafının da mahrumiyet, yokluk ve açlık içerisinde olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanlık samimiyet, sadakat, güven, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri yitirdiği için huzur ve güveni kaybetmek üzeredir. Dolayısıyla bireysel bunalımlardan ailevi sorunlara, toplumsal yozlaşmadan çevresel krizlere kadar insanlığın sorunlarına çare bulmak için öncelikle ahlaki ve hukuki değerlerin inşasından başlamak gerekir. Bu bağlamda vefanın egemen olduğu toplum, huzur ve güven toplumu olacaktır."