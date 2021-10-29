Elazığ’da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akpınar ve Kökercün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü K.Y. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.