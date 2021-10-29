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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Hiçbir sinsi saldırı yolumuzdan alıkoyamaz

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Hiçbir sinsi saldırı yolumuzdan alıkoyamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda "Hiçbir sinsi saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamayacak" dedi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
İlanının 98. sene-i devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.
Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Cumhuriyet'in 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.
Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, milli mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir.
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Hiçbir sinsi saldırı yolumuzdan alıkoyamaz
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