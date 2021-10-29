Hiçbir sinsi saldırı yolumuzdan alıkoyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla yayımladığı mesajda "Hiçbir sinsi saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamayacak" dedi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
İlanının 98. sene-i devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.
Türkiye
'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Cumhuriyet'in 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.
Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, milli mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir.