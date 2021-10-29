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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan (29) şehit oldu. Samsun'un Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkân, şehidin İlyasköy'deki evine giderek aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
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