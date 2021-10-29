Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Kuzey Irak
'ta mayına basması sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan
(29) şehit oldu. Samsun
'un Havza
ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Çalışkan'ın İlkadım
ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan
ile eşi Dilek Çalışkan
acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkân, şehidin İlyasköy'deki evine giderek aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.