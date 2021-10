Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır

AKM'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Sinan" operası ile açıldığına işaret eden Ersoy, bestesi Hasan Uçarsu, librettosu Dr. Bertan Rona tarafından hazırlanan eserin, İtalyan rejisör Vinçenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye taşıdığını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin bir beden olduğunu söyleyerek, "Ona ruh katacak olan siz değerli sanatçılarımızsınız. Bugüne kadar ilmek ilmek işlediğiniz Türk kültür ve sanatına bundan sonra da yeni motifler, yeni renkler katacağınızdan şüphemiz yoktur. Halkımızla kucaklaşacağınız yeni çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de AKM'nin açılışlıya başladığını vurgulayan Ersoy, şunları aktardı:

"İstanbul'un tarihi ve modern çehresi ile kültür-sanat zenginliğimizi bir arada yansıtan bu rota, İstanbul'un ve Türkiye'nin yeni bir markası olacak. Bu markanın sahne alacağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 17 gün boyunca binden fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada etkinlikler düzenleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası isimler, ustalarımızın yanında genç sanatçılarımız… Sanatın hemen her dalında, her kesimden ve her yaş grubundan insanımıza hitap eden eşsiz bir yolculuğa çıkacağız. Halkımızı bu muazzam kültür ve sanat şölenine davet ediyorum."