Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır

Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin salgın koşullarına rağmen yaklaşık 2,5 yılda tamamlandığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bu bir rekordur ve bu başarı Türkiye'nindir. Şunu da ifade etmeliyim ki yenilik sadece fiziki değil aynı zamanda fikri yaklaşımda da kendini göstermektedir. Dünyadaki örnekleri inceleyerek ve kültür dünyamızın önde gelen isimleriyle istişare ederek AKM için yeni bir işletme modeli oluşturduk. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibiyle AKM, sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden ziyaretçisini zengin içeriklerle buluşturabilen yapısıyla yoluna devam edecektir. Bakanlığımıza bağlı 5 sanat birimimiz burada yerleşik olarak bulunacak ve klasik Türk müziğinden tiyatro, opera ve baleye kadar farklı dallarda çalışmalarını sürdürecek."

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne de değinen Ersoy, 3 Kasım'da ''Mozaik'' adıyla bir konser gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, AKM'nin kapılarının dünyadan ve Türkiye'den seçkin sanatçı ve kurumların performanslarına daima açık olacağını vurgulayarak, 31 Ekim'de Londra Filarmoni Orkestrası, 2 Kasım'da ise Chris Botti'nin konser vereceğini kaydetti.

Sanatta milli ve yerli olmanın taşıdığı değeri daima vurguladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Sanatın evrenselliğine kendi özgünlüğümüzü eklemek, dünya literatüründe farklı branşlarda Türk ekolünü oluşturmak en önde gelen hedeflerimizden biridir. Çünkü öz kültürümüz bunu fazlasıyla hak edecek köklere ve zenginliğe sahiptir. Ondan beslenen sanatçılarımız ise sanatın hem duyusal estetiğine hem de ilmine son derece hakim olup, bu hedefi gerçekleştirebilecek kabiliyettedirler. Bugüne kadar ortaya koydukları performanslar, eserler, ulusal ve uluslararası camiadaki saygınlıkları daima bizlerin övüncü olmuştur. Zaten onların bu başarıları bizleri daha fazlasını beklemeye itmektedir. Bütün sanatçı ve zanaatkarlarımıza bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyor, canı gönülden alkışlıyorum."