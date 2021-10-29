Merkel’den Yunanistan’a Türkiye çağrısı: Diyalog, çözümün anahtarıdır



Görevde bulunduğu süre içerisinde Almanya ve Yunanistan arasındaki ilişkide zaman zaman zor durumlarla karşılaşsalar bile sonuçta diyalogun her zaman çözümün anahtarı olduğunu söyleyen Merkel, Yunanistan'ın yüzleşmek zorunda olduğu zorlukları "muazzam zorluklar" olarak nitelendirdi. Euro krizinde uyguladıkları kemer sıkma politikalarının, Yunan halkının karşı karşıya olduğu makul olmayan taleplerin ve zorlukların çok farkında olduklarını fakat bunun yanında Yunanistan'ın da Euro Birliği'nin üyesi olduğu bir yol bulmayı başardıklarını ifade etti.