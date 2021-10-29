Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla kol kola

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti
, sömürgeci güçlere karşı muazzam bir dirilişin, muhteşem bir dirayetin eseri olarak tarihteki yerini almıştır. Milli Mücadele
haklı ve haysiyetli bir duruşun adıdır. Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli egemenliğin tesis ve tecessüm zirvesidir.
Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu
'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.
Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in antitezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.