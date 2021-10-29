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Giriş Tarihi: 29.10.2021 15:08 Son Güncelleme: 29.10.2021 15:13

MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildiler

DHA
MSB duyurdu! PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." dedi.

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MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildiler
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