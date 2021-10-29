MSB duyurdu! PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." dedi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6zxJrnuacr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2021