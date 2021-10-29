Plaka gizleme düzeneğiyle yakalandı! Çifte ceza kestiler

İstanbul Polisi; Tuzla İlçesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Söz konusu aracın ön plakasının araç üzerinde takılı bulunduğu fakat yere bakacak şekilde okunmaz durumda olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde; araç içerisinden plakaya kadar çelik halatlı bir düzenek olduğu, aracın içerisinden bu düzenek ile plakanın öne doğru eğilerek gizlendiği belirlendi. "Plakanın Okunmamasını Sağlayacak Şekilde Değişiklik Yapmak" ve "Yetki Belgesiz Araç Kullanmak" gerekçeleriyle yasal işlem yapılan araç sürücüsü M.Ç.'ye çifte cezai işlem uygulandı. Plakayı gizleyecek şekilde tasarlanmış düzenek sökülerek plakanın normal şekilde araca montajı sürücüye yaptırıldı.

Tuzla'da durdurulan kamyonda plaka gizleme düzeneği bulundu