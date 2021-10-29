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Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:53 Son Güncelleme: 29.10.2021 10:56

Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

AA
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanırken siyasiler de bu önemli günde mesajlar paylaşıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmetle anıyorum. Ecdadımızdan bizlere emanet vatanımızı ilelebet koruyacak, onu sonsuza kadar yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlatarak, "Dünden bugüne aynı azimle Cumhuriyetimizi yeni hedeflere taşıma kararlılığımız sürüyor.

Demokrasiyle güçlenmiş ve taçlanmış Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyacağız ve yeni kazanımlara kavuşacağız." paylaşımında bulundu.

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Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
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