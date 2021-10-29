Son dakika: Külliye’de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Erdoğan'ı ilk tebrik eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldi. Törene Bakanlar Kurulu'nun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok milletvekili, yüksek yargı mensupları ve Genelkurmay yetkilileri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tebrik törenine katılmadı. Tören koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve mesafeye riayet edilerek yapıldı. Tokalaşma yapılmazken, gönül selamı verildi.