Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli alacağı tahmin ediliyor.