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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 29.10.2021 20:35 Son Güncelleme: 29.10.2021 20:49

Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı

Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bu rapora göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 52 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan Meteoroloji, aralarında Erzurum ve Erzincan'ın da bulunduğu 8 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 52 il için sağanak uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji tarfından yayınlanan haritaya göre; pazar günü tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.

8 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) batı kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 17°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 16°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°C

Az bulutlu

KONYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli alacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı
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