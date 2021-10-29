Teröre finansal destek verenlerin mal varlığı donduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin 29 Ekim'de yayımlanan 31643 sayısındaki karara göre, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla 13 şirket ve kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı.

Mal varlığı dondurma kararına gerekçe olarak, yabancı devlet talebine göre söz konusu kişi ve kuruluşların terör örgütlerine destek ve sponsor olması veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunması, başka finansal olan ve olmayan hizmetler sağlaması belirtildi. Resmi Gazete yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 nci maddesine istinaden, ekli listede belirtilen kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu kişi ve kuruluşlar hakkında malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu karar yürürlükten kaldırılabilir.

Malvarlığı dondurma gerekçesi; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişi ve kuruluşların terör örgütlerine destek ve sponsor olması veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunması, başka finansal olan ve olmayan hizmetler sağlaması.

Kanun yolları; Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."