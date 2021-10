Türkiye’yi durduracak hiçbir fani güç tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara 'da Başkent Millet Bahçesi'nin hizmete açılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle: Milli Mücadele 'nin karargâhı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un gazi şehri Ankara'ya ancak böyle bir eser yakışırdı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binaları ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu 'nu da içine alan Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap ediyor. Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır eser kazandırdık.Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını da ortaya çıkarmıştır.Özellikle şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa 'ya bakalım, İngiltere 'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika 'da raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, alamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere geldiysek içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkartacağız.Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler, yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin, içerideki bazı kesimler eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi işte budur. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar. 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz.İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, sorunun, üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız.Yarın İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin en önemli eserlerinden biri olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. Ülkemizi yeşil kalkınma devrimiyle 2053 vizyonuna hazırlamaya şimdiden başlıyoruz.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan dün "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına da katıldı. "Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:Bizim bağımsızlık hikayemizin kahramanlığı, zorluklar karşısında yılmayan, imkansız görüneni başaran, beklenmeyeni gerçekleştiren, kadınıyla ve erkeğiyle gücünü yüreğinden alan asil milletimizin tamamıdır.Tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye, üretimin her aşamasına, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdiği başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür.Girişimci, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sanatçı, sporcu kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, daha nice başarılara imza atacağız inşallah.Siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, destek vermek için çalıştım, mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye bu konuda geçmişe göre çok büyük mesafe kaydetmiştir.