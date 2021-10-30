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Giriş Tarihi: 30.10.2021

ABD’de Türk subaylardan zeybek

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ABD’de Türk subaylardan zeybek
Cumhurıyet'in 98'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle dünyadaki büyükelçiliklerimizde kutlama programları yapıldı. ABD'de büyükelçilik rezidansında Türk subaylar zeybek oynadı. Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Türkiye'nin Fransa, Yunanistan, İspanya, Avusturya, Macaristan ve Katar büyükelçiliklerinde resepsiyon verilirken, Avustralya'da Melbourne Federasyon Meydanı'nda göndere Türk bayrakları çekildi. KKTC, İsveç, Kazakistan, Pakistan ve Irak'ın Erbil kentinde kutlama etkinlikleri yapıldı. ABD, Çin, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Belarus, K. Makedonya, Kosova, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Filistin'den tebrik mesajları geldi.
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ABD’de Türk subaylardan zeybek
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