Afrin Şehidi’nin babasından CHP ve HDP’ye tezkere tepkisi

Özellikle Irak ve Suriye sınırlarımız ülkemiz açısından çok önem arz ediyor. Benim oğlum namus ve şerefi için gitti ve şehit oldu. Biz de devlet ve milletimizi seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. İnşallah terör bitecek. İnşallah bulundukları yerler başlarına yıkılacak. Teröre inat dimdik ayaktayız. Terörün bitmesi için devletimiz ne karar alırsa alsın arkasındayız"

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