Afrin Şehidi’nin babasından CHP ve HDP’ye tezkere tepkisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirten Şehit babası İmam Sarıaslan, "Hainlere bunlar Terör örgütü, terörist diyemeyen, kınamayan CHP ve HDP'den hayır oyu çıkmasına şaşırmadık. Hepimiz Enes'iz, hepimiz Mehmetçiğiz. Terörün kökü kazınana kadar devletimizin sonuna kadar arkasındayız" dedi.
2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, Vatan ve Bayrak uğuruna şehit olan oğlunun yerine Askere her zaman gitmeye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi; "Terörle mücadele sadece ülke topraklarında yetmiyor. Terörün kökünü kazımak istiyorsak sınırlarımızdan başlamamız gerektiği kanısına varan devletimiz ülkemiz açısından çok hassas olan sınır bölgelerinde mücadele başlattı.
Özellikle Irak ve Suriye sınırlarımız ülkemiz açısından çok önem arz ediyor. Benim oğlum namus ve şerefi için gitti ve şehit oldu. Biz de devlet ve milletimizi seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. İnşallah terör bitecek. İnşallah bulundukları yerler başlarına yıkılacak. Teröre inat dimdik ayaktayız. Terörün bitmesi için devletimiz ne karar alırsa alsın arkasındayız"Tezkere teröre böyle darbe vurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar