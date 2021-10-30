Bakan Ersoy AKM’de sergi açılışına katıldı



Açılışta açıklama yapan Pervin Ersoy, "Gayet güzel ve onur verici. Bize yakışır, Türkiye'ye yakışır Atatürk Kültür Merkezi yeniden bizlerle birlikte. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Bundan sonra tüm sanat severler için doyumsuz sanat etkinliklerinin yaşanacağı harika bir kültür merkezindeyiz. İstanbul bunu çoktan hak etti" diye konuştu. Bakan ve eşi sanat eserlerini inceledi, sanatçılardan bilgi aldı. AKM'den ayrılan Bakan Ersoy yürüyerek önce Gezi Parkı içinde bulunan sergiyi de ziyaret etti. Bakan Ersoy, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi, Bernard Pras Sergisi ile Taksim Camii'ndeki Mirasın İzinde sergilerini de gezdi.