Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Başkan Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Başkan Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı