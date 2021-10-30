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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Batman’da kadınlar için spor zamanı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da kadınlar için spor zamanı
Bir dönem töre cinayetleri ve kadın intiharları ile anılan Batman'da kadınlar, artık açık havada spor yapmanın keyfini yaşıyor. 2000'li yılların başında kadın intiharları dünya ortalamasının üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Batman, aradan geçen 20 yılın ardından kötü imajını geride bırakarak hayatın her alanında kadınların yer aldığı bir kent haline geldi. O intiharların bazılarına tanıklık eden Batman Çayı da artık kadınların pilatesle huzur bulduğu anlara tanıklık ediyor. Spor eğitmeni Şeyda Altuner öncülüğünde Batman Çayı kenarında bir araya gelen kadınlar koronavirüsün yarattığı psikolojik etkileri pilates yaparak attı. Keyifli geçen organizasyonun ardından Altuner, böyle bir etkinliğin Batman'da ilk kez yapıldığına dikkat çekerek, "Genellikle salonda yaptığımız sporu bu kez açık havada yaparak spor için farkındalık oluşturmak istedik" dedi.
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Batman’da kadınlar için spor zamanı
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