Buca Belediyesi’nde 17,5 milyonluk vurgun

İzmir Emniyet Müdürlüğü, CHP'li Buca Belediyesindeki çöp ve katı atık ihalelerine fesat karıştırıldığıyla ilgili yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı sürede, birçok kişinin de ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen delillerin ve evrakların incelenmesiyle MASAK ve Bilirkişi raporları doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.



PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN VURGUN



CHP'li İzmir BUCA Belediyesinde düzenlenen Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Zimmet ve Akaryakıt Hırsızlığı" konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17,5 milyon lira kamu zararına uğratıldığı tespit edildi. Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işlediği öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personellerin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda, eski temizli işleri müdürü Atilla Kahraman, vardiya amirleri Berat Arasan, Bayram Acu, Metin Tansun, Önder Güngör İnci ile işçiler Mehmet Fatih Barış, Fevzi Kayim ve şirket sahipleri Bahar Aydemir ile Cahit Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



4 ZANLI TUTUKLANDI



İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, zanlılardan eski temizlik işleri müdürü Atilla Kahraman ile vardiya amirlerinin aralarından bulunduğu 4 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheliyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.



BİLİRKİŞİ TESPİTLERİNİ DOĞRULADILAR



Dosya kapsamında ifadesi alınan 4 zanlının, etkin olarak bilirkişilerce yapılan tespitleri doğrular nitelikte ifade verdiği öğrenildi. 17,5 milyonluk vurgunla ilgili polisin soruşturmasının geniş çaplı devam ettiği öğrenildi.