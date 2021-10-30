Giriş Tarihi: 30.10.2021

Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız Eda IŞIK

Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdı: Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz