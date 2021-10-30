Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, Misak-ı Milli kulesine geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.
Anıtkabir'deki törenin ardından, Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi makam arabasına davet etti. Erdoğan ve Bahçeli, Külliye'deki tebrik törenine birlikte gitti.
10 İMZACI BÜYÜKELÇİYE TEBRİK VETOSU
Başkan Erdoğan, Anıtkabir'daki törenin ardından Külliye'de tebrikleri kabul etti. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumu yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Erdoğan'a tebriklerini sundu. Osman Kavala'yla ilgili skandal bildiriye imza atan ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Danimarka büyükelçileri tebrik törenine davet edilmedi. ANKARA