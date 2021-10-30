Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin açıklama

"UKRAYNA BİZİM ADIMIZI KULLANMAYI BIRAKMALI"

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Doğu Ukrayna'da, Rusya tarafından desteklenen topçu birliklerinin Ukrayna'ya ateş açması üzerine, Ukrayna ilk kez Türk yapımı SİHA'ları kullanmıştı. Bayraktar TB 2 ile Ukrayna Rusya destekli topçu birliklerinin silahlarını etkisiz hale getirmişti.