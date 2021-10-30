Emine Erdoğan, Roma’da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all’İtaliana’yı gezdi

Emine Erdoğan ve lider eşleri, Roma'nın sembolik yapılarından tarihi Kolezyum'u gezdi. Daha sonra Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılan Emine Erdoğan, burada lider eşleri ile sohbet etti. Yemekten sonra Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adlı bahçeyi gezdirdi.