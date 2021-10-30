Eşini öldürüp, 3 kişiyi vuran koca: Ailevi sebeplerden dolayı yaptım

İlçeye bağlı Karabağ Mahallesinde dün meydana gelen olayda, TIR şoförlüğü yapan Ahmet Rufai Ünver ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Nuriye Ünver'ün bulunduğu kayınpederi Abdullah A.'nın (57) evine gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Ünver, eşi Nuriye, kayınpederi Abdullah, kayınvalidesi Hüsniye ve eşinin babaannesi Nebahat A.'yı (76) vurup kaçtı. Olayın hemen ardından sosyal medya hesabından 'Tüm hakkı olanlar helal etsin' paylaşımında bulunan Ünver, Cihanbeyli JASAT ekiplerince Konya kent merkezinde kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuriye Ünver tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi genç kadının geçtiğimiz yıl yaşanan tartışma sonucu eşi hakkında şikayetçi olduğu, eşi hakkında 1 aylık süreyle önleyici tedbir kararı aldırdığı ancak 10 gün sonra kendi isteği ile bu kararı kaldırttığı öğrenildi.
'KOYUN YÜZÜNDEN TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR'
Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere ilçeye götürülen Ünver'in ilk ifadesinde, eşiyle arasında ailevi sebeplerden dolayı sorunlar olduğunu, olay günü Karaman iline yola gittiğini, eşiyle koyunları satma mevzusu nedeniyle telefonla tartıştıklarını ve eşinin telefonu yüzüne kapattığını, köye geri geldiğinde eşini evde bulamadığını ve bunun üzerine kayınpederinin evine gittiğini, burada yaşanan tartışma sonucu bir anlık sinirle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ünver, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.