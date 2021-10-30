Göç İdaresi’ne yeni statü

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı
'na bağlı Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü'nün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.
Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.