Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Göç İdaresi’ne yeni statü
Giriş Tarihi: 30.10.2021

Göç İdaresi’ne yeni statü

Göç İdaresi’ne yeni statü
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.
Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göç İdaresi’ne yeni statü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA