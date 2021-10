İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biri tezkerede açığa düştü öbürü Siirt’te açığa düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta İl Güvenlik toplantısı yaptı. Bakan Soylu burada yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı. Bakan Soylu'ya burada halkın ilgisi yoğun oldu. Program boyunca genç yaşlı, kadın erkek birçok partili Bakan Soylu ile selfie çekme yarışına girdi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir slayt sunum gerçekleştirildi. Sırasıyla AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu birer konuşma yaptı. Sonrasında sahneye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Salonda coşkuyla karşılanan Bakan Soylu'nun hedefinde Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesiyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye ret oyu verecek olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"Bizi dinlese dinlese aziz milletimiz dinler. Bizi anlasa anlasa dava arkadaşlarımız anlar. İçimden geldiği söyleyeceğim; Tokat gücümüz demek, güvenilirliğimiz demektir. Tokat Anadolu'nun mayası demektir. Tokat Türkiye demektir. Tokat aziz milletimizin kendisi demektir. Sizlerin bulunduğu her mekanda bu turuncu bayrakların ve Ay-Yıldızlı bayrakların yan yana dalgalandığı her mekanda sizlerin 20 yıllık emeği, alın terinin ruhaniyeti vardır. 20 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu ülke için verdiğiniz mücadele bilesiniz ki sadece bir kalkınma mücadelesi değildir. Sadece Türkiye''nin demokrasi mücadelesi değildir. Sadece daha iyi hastaneler, havalimanları, otoyolları mücadelesi değildir. Bilesiniz ki 20 yıldır verdiğimiz mücadele aslında bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu ülkenin tam bağımsızlığının mücadelesidir. Dün 98. yılını kutladığımız güzel cumhuriyeti kuran büyüklerimizin kızıl elması olan, ekonomide, sanayide ve en önemlisi medeniyetimizde inancımızda bağımsızlık mücadelesidir. Emperyalizmin, Batı'nın bir türlü bitmeyen sömürge aşkına karşı bu milletin o güzel ülkeyi kimsenin emrine, kimsenin talimatına vermeme mücadelesidir. Davamız bunun için kıymetlidir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bunun için kıymetlidir. Sizin lideriniz, sizin davanız bu millete parmak sallayanlara karşı Davos'tan 15 Temmuz'a kadar her meydanda milletiyle dik durduğu için kıymetlidir."

"KİMSE BİZE 'BURASI KÜRDİSTAN'DIR DİYEMEDİ"

"Biz nerede durduğumuzu ve neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz. Hafta sonları Hakkari ve Tunceli'nin sınırında karakollarda 3000 metre rakımda nöbet tutan askerimizle buluşuyoruz. Vatandaşın arasında geziyoruz. Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp 'burası şudur, burası budur, burası Kürdistan'dır' demedi diyemedi. Kimse meclis kürsüsünden bir de fotoğraf çekip o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz demedi diyemedi. Çünkü bizim sahibimiz millettir. İşte o yüzden CHP gibi elimize ayağımıza kimse pranga vurmadı. Kemal Kılıçdaroğlu bunun izahını yapmak zorundadır. Türk askerinin eline ayağına pranga vurmak istedin. Neden hayır oyu verdin de bizim evlatlarımızı sınır ötesinden geri çevirmek istedin. Ne zaman kürsüye çıksan 'Ben Kuvayi Milliyeciyim diyorsun. Madem Kuvayi Milliyeciydin Misak-ı Milli'den bize emanet olan sınırlardan niye kaçtın. Bu tezkere Türkiye için bir dönüşümün, bir miladın tembihatıdır. Birileri bize birilerinin talimatıyla büyükelçilerle bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyunların ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan da dönüp siz artık sınırlarımızın dışına çıkmayacaksınız. Eğer çıkarsanız hainsiniz diyor. Bize sınırlarımız dışına kim çıkma diyorsa kim Suriye'de Afrin'den bir tarafta Cerablus'a, Azez'e kadar Resulayn'a kadar Telabyad'a Mümbiç'e, Kobani'ye kadar Türkiye'den oranın saldırısına zemin atmak istiyorsa hain biz değiliz hain olan onlardır. Birbirlerinin talimatıyla bizim ülkemizin huzurunu bozmak, birliğimizi ve beraberliğimizi ortadan kaldırmak istiyorsa bilesiniz ki Türkiye'ye büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Bu millet bunun hesabını soracaktır. Dün 29 Ekim'di Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet, bu cumhuriyeti de, bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla, şerefle kanla kazandı."

"BİZE NEYİN HESABINI SORACAKSINIZ TERÖRÜ BİTİRDİĞİMİZ İÇİN Mİ HAİNİZ"

"Bize neyin hesabını soracaksınız? Biz neyin hainiyiz. Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz. Biz neyin hainiyiz; Ayasofya'da Allahuekber okundu diye mi hainiz. Biz neyin hainiyiz onu söyleyin. Bu ülkenin şehirlerine giremiyordun utanmaz. Sivas'tan öteye geçemiyordun. Şimdi Türkiye'nin her yerinde siyaset yapma hakkı elde ettin. Biz neyin hainiyiz. Avrupa, Amerika kendi insanlarını hastanelerin koridorlarında ve hastane dışında ölüme terk ederken itiraz ettiğin Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şehir hastanelerine bütün dünyaya parmak ısırttık biz neyin hainiyiz. Bütün dünya sıkıntı çekerken Türkiye herkese elini uzatan, gücü ettiğince mücadele eden bir ülke oldu biz neyin hainiyiz. Yıllarca ciğerimize saplanmış Karabağ'da Azerbaycan bayraklarıyla Türkiye bayrakları yan yana kanlandı biz neyin hainiyiz. Bu kadro bugün siyasi mücadelenin belki de cereyanından sıcaklığından anlaşılmıyor olabilir Ama bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum; sizin bir dava arkadaşınız olarak söylüyorum; Öyle bir tarih yazdınız ki Türkiye'yi öyle bir çerçeveden çıkartıp aldınız ki AK Parti'yi kurmayı düşündüğünüz ilk andan itibaren 20 yıldır attığınız her adımda ve her saldırıda, her ihanet adımında öyle dik durdunuz ki bugün bu ülkeyi bir batağa çekmek isteyenlere müsaade etmiyorsunuz da öyle bir mücadele ortaya koyuyorsunuz ki burada hepinize söylüyorum Allah7ınızı severseniz şu ezanın okunduğu minareler kadar dik olun dik olun dik olun!"

BAKAN SOYLU'DAN MERAL AKŞENER'E: PKK-HDP ARASINDA DANS ETME USTASISIN

"Meral Hanım Siirt'e gidiyor. Ona diyorlar ki 'Sen buraya ne için geldin Burası Kürdistan'dır. ben kötü dememişim ki ben sana demişim ki 6 ay 7 ay içişleri bakanlığı yaptın ben de hatırlıyorum o dönemi, stajer içişleri bakanı dedim. Bir de beni şikayet ediyor bana içişleri bakanı böyle dedi diye. Ben sana stajer içişleri bakanı dedim; Ustasın usta PKK, HDP arasında dans etme ustasısın. Sesini çıkaramıyorsun. Sen bu ülkenin birliği için bunu nasıl söylersin diyemiyorsun. Nasıl büyükelçilere haddinizi bilin diyemediysen dün de bu ülkenin birliğine saldırana lal oldun lal. Sessiz oldun bir şey söyleyemedim Niçin? 2023'te bir ittifakın hesabını yapıyorsun. Kim bu ülkenin bölünmesinin altına imza atar da bir ittifak hesabı için bu ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı adına ses çıkaramazsa bu millet onu sandığa gömer sandığa. Biri tezkerede açığa düştü öbürü Siirt'te açığa düştü. Öyle millet arasında siyaset yapmaya benzemez. Milletin arasından çıkarsan görürsün. Tayyip Erdoğan'ı bunlardan ayıran nedir biliyor musunuz siz en iyi bildiğiniz için yanındasınız. Tayyip Erdoğan'ı bunlardan ayıran mertliğidir, millete olan sadakatidir."