İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve bölücü terör örgütü içerisinde halen faaliyet yürüttükleri tespit edilen örgüt üyelerinden elde edilen dijital materyaller üzerinde incelemeler yapıldı. Kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen görüşmeleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 ayrı ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.