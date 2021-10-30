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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Kahramanın adı kütüphanede yaşayacak

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kahramanın adı kütüphanede yaşayacak
Türkiye onu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında telsizden, "Komutanım jetler tepeyi vursun, gerekirse biz burada şehit olalım" sözleriyle tanıdı.
Kahraman Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, bu konuşmanın ardından, devam eden çatışmada, 8 askeriyle birlikte şehit düştü.
İstanbul Beşiktaş'ta, 2016'daki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Emre Horoz'un babası Mustafa Horoz da, öncülüğünü yaptığı 'Konya Şehit Kütüphaneleri' grubuyla, şimdiye kadar şehitlerin adının verildiği 20 kütüphane yaptırdı. Grup, yaptırdığı son kütüphaneye ise kahraman Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un adını verdi.
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Kahramanın adı kütüphanede yaşayacak
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