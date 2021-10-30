Kahramanın adı kütüphanede yaşayacak

Türkiye onu, Zeytin Dalı Harekatı
sırasında telsizden, "Komutanım jetler tepeyi vursun, gerekirse biz burada şehit olalım" sözleriyle tanıdı.
Kahraman Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, bu konuşmanın ardından, devam eden çatışmada, 8 askeriyle birlikte şehit düştü.
İstanbul Beşiktaş
'ta, 2016'daki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Emre Horoz'un babası Mustafa Horoz da, öncülüğünü yaptığı 'Konya
Şehit Kütüphaneleri' grubuyla, şimdiye kadar şehitlerin adının verildiği 20 kütüphane yaptırdı. Grup, yaptırdığı son kütüphaneye ise kahraman Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un adını verdi.