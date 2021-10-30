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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Megakentte yer gök kırmızı-beyaz

Megakentte yer gök kırmızı-beyaz
İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının merkezi Vatan Caddesi oldu. İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte geçit törenini binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Başkan Erdoğan'ın mesajının okunduğu törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Aysever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Törende Polis Özel Harekat ekiplerinin helikopterle yaptığı gösteri büyük alkış aldı. İstanbul Havalimanı'nda 'Nereye Baksak Cumhuriyet' temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında süslenen terminalde gelen yolcular bandoyla karşılandı.
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Megakentte yer gök kırmızı-beyaz
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