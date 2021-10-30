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Giriş Tarihi: 30.10.2021 15:21

PKK'ya 'Pençe' darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

DHA
PKK’ya ’Pençe’ darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer veridi

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PKK'ya 'Pençe' darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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