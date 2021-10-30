Sevgi seli

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir
, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş Türk bayrakları ve çiçeklerle gururu yaşadı. Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti akşam düğünlerinin olduğunu, tören öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyleyerek "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz" dedi. Ziyaretçilerden Ömer Yorgancı ise "Hem dünyada hem Türkiye'de yaşananlara bakıldığında Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu daha fazla anladık. İnşallah gençlerimiz bunun kıymetini bilir, geleceğimiz daha iyi olur." diye konuştu.