Son dakika! Başkan Erdoğan, Almanya’ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı

'NEFRET SİYASETİNE ASLA PRİM VERMEMİŞTİR'

Erdoğan, Almanya'daki Türklerin her alanda göğüslerini kabartan işlere imza attıklarını vurgulayarak, "Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk Toplumu açtığı işyerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkı sunuyor. Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşı ile Covid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk Toplumu'nun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir. Elbette bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Misafir işçilikten kalıcı yurttaşlığa evrilen bu 60 yılık süreçte Almanya Türk Toplumu gerçekten sancılı dönemler yaşamıştı. Solingen faciası, NSU cinayetleri Almanya'daki kardeşlerimizin maruz kaldığı ırkçı saldırıların en kanlıları olarak hafızalara kazınmıştır. Camileri kundaklanmış, iş yerleri hedef alınmış, inancından, kökeninden, kültüründen dolayı birçok insanımız maalesef ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Ancak yaşadığı onca acıya rağmen Almanya Türk Toplumu, basiret ve feraset ile hareket ederek nefret siyasetine asla prim vermemiştir" diye konuştu.