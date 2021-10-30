Yurdun dört köşesinde gurur, coşku, minnet...

Cumhuriyet'in
98'inci kuruluş yıldönümü, yurdun dört bir yanında da renkli görüntülerle kutlandı.
Zonguldak
'ta madenci korosu konser verdi. Geçit töreninde de işçiler, madenci kıyafetleri, baret ve Türk bayraklarıyla halkı selamladı.
Uşak
'ta Cumhuriyet Kortej Yürüyüşü'nde dev bayrak açıldı.
Van
'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen geçit töreninde polis ve askerler büyük alkış aldı.
Denizli
'deki geçit töreninde Denizli Kadın Platformu üyeleri, 2 gün önce boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in (25) fotoğrafını taşıdı.
Muğla
'da, Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu 67 kişilik katılımla doğada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü gerçekleştirip, coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Iğdır
'da dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, 3050 rakımlı Mezra Dağı zirvesinde Türk bayrağı açarak kutladı.
Erzurum
'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Palandöken'in 3176 metredeki zirvesine tırmanış düzenledi.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde bir grup dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göbel Termal yanında bulunan yüksek kayalıklardan iniş anında dev Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.
Kocaeli
'nde halk oyunları gösterileri beğeniyle izlendi. Törenlere katılan bir vatandaşın taşıdığı ve üzerinde "Sevdamız Canımızdır Vatan. Türkiyem liderdin lider olacaksın. Dünyaya adaleti yayacaksın. Mazlumların, ümmetin hayır duasını alarak hedefine ulaşacaksın" yazılı döviz görenleri duygulandırdı.
Doğu ve Güneydoğu'da yapılan terönlerde de coşku ve gurur vardı.
Bulut YAMANDAĞ- Seda NUR GÜNAYDIN- Cevdet ÖZDEMİR- Hüseyin KAÇAR- Alp KORUKCU-Şaban YILMAZ- Ali ALTUNTAŞ- Barış SAVAŞ-Mustafa KAYA- İhsan TUNÇOĞLU-Erdoğan CANKUŞ-Fatmanur AKKİŞİ- Sekvan KÜDEN - Ahmet ÇÖTELİ - Ceren ÇALIŞKAN - Murat YILDIRIM/
SABAH