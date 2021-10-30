Zeytin Dalı Kahramanın adı kütüphanede yaşayacak

Türkiye O'nu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında telsizden, "Komutanım jetler tepeyi vursun, gerekirse biz burada şehit olalım' sözleriyle tanıdı. Kahraman Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, bu konuşmanın ardından, devam eden çatışmada, 8 askeriyle birlikte şehit düştü. İstanbul Beşiktaş'ta, 2016'deki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Emre Horoz'un babası Mustafa Horoz'da, öncülüğünü yaptığı 'Konya Şehit Kütüphaneleri' grubuyla, şimdiye kadar şehitlerin adının verildiği 20 kütüphane yaptırdı.

BİZİ MUTLU ETTİLER

Grup, yaptırdığı son kütüphaneye ise Kahraman Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un adını verdi. Kütüphanenin açılışında ise hüzün ve mutluluk bir aradaydı. Oğlunun tabutunu omzunda taşıması ile hafızalarda iz bırakan baba Ahmet Koç ve anne Fatma Koç'ta açılışa katıldı. Çok mutlu olduklarını ifade eden baba Ahmet Koç, "Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir kütüphane olmuş. Oğlumun adının da böyle güzel bir yerde yaşatılacak olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bizi çok mutlu ettiler. Allah şehitlerimizden de razı olsun" dedi.