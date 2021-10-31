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Giriş Tarihi: 31.10.2021

17.5 milyonluk vurgunda müdür ve amirler tutuklandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
17.5 milyonluk vurgunda müdür ve amirler tutuklandı
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde çöp ve katı atık ihaleleri kapsamında "İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve akaryakıt hırsızlığı" konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17.5 milyon lira kamu zararına uğratıldığı tespit edildi. Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işlediği öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve belediye personelinin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eski temizlik işleri müdürü Atilla Kahraman, vardiya amirleri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Kahraman ile vardiya amirlerinin aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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17.5 milyonluk vurgunda müdür ve amirler tutuklandı
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