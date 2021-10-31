8 bin 585 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'nca PKK
/ PYD ve DEAŞ
gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011'de başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği
ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu toplam bin 75 YTS sınır dışı edildi. Buna göre, 2019'da 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020'de 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Son üç yılda yabancı teröristlerin geri gönderdiği ilk 8 ülke ise Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.