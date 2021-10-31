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Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:13 Son Güncelleme: 31.10.2021 17:13

ÇEVKO Açılımı Nedir? ÇEVKO Görevleri Nelerdir?

ÇEVKO Açılımı Nedir? ÇEVKO Görevleri Nelerdir?

Son dönemde bilinçli bir nesil yetişmesi sebebi ile hem geri dönüşüme olan ilgi hem de daha az atık ile hayata devam etme çabası artmıştır. Bunların artması sebebi ile de dikkat çeken kuruluşlardan bir tanesi ÇEVKO olmuştur. Bilinçli yetişen bu nesil ÇEVKO’nun açılımını ve görevlerini merak etmektedir.

Hepimiz geri dönüşüm hakkında az ya da çok bir şeyler biliyoruzdur. ÇEVKO vakfı da bizlerin geri dönüşüm ve çevreyi koruma açısından daha fazla bilgilendirecek etkinlikler yapmak ile sorumlu 1 Kasım 1991 yılında kurulmuş bir vakıftır.

ÇEVKO Açılımı Nedir?

Ülkemizde bulunan ve aktif faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de ÇEVKO olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin çevre ve doğa ile ilgili en önemli kuruluşlarından bir tanesi olan ÇEVKO'nun açılımı insanlar tarafından merak edilmektedir. Merak edilen bu açılım karşımıza "Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı" olarak çıkmaktadır

ÇEVKO Nedir?

Ülkemizde yer alan çevre ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de ÇEVKO olarak karşımıza çıkar. Açılımı "Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı" olan bu vakıf 1 Kasım 1991 yılında kurulmuştur. Bu vakfın kurum amaçlarından bir tanesi kullanılan ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak olarak karşımıza çıkar. Geri dönüşüme katkı sağlamak amacı ile ileri gelen kuruluşların tevşiki ile kurulmuş bir vakıf olma özelliğine sahiptir. ÇEVKO aynı zamanda sanayi kuruluşlarının geri dönüşüm sorumluluğunu da almış bir kuruluştur. Bu vakfın hedeflerinden bir tanesi aynı zamanda çevreyi korumaktır.

ÇEVKO Görevleri Nelerdir?

ÇEVKO'nun görevleri de pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu vakfın görevleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • Geri dönüşebilecek maddelerin geri dönüşümünü sağlamak.
  • Geri dönüşüm yapılması için gerekli olan tüm eksiklerin tamamlanması konusunda çalışmalar yapmak.
  • Tüketiciler tarafından gerekli olan katılımların sağlanmasını sağlamak.
  • ÇEVKO vakfı hakkında toplumsal bilgilendirmeler yapılmasını sağlamak.
  • Evsel nitelikte bulunan maddelerin, çöplerin ayrıştırılmasını ve bunların geri dönüşümünün sağlaması için çalışmalar yapmak.
  • Atıkları değerlendirmek, buna ek olarak da çevre korumaya yönelik çalışmalar gerçekleşmesini sağlamak.
  • Öğrencilerin ÇEVKO hakkında bilinçlenmesini sağlamak. Ayrıca öğrencilere yönelik eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek.
  • Yerel yönetim dışında bulunan üretici firmalar ile anlaşmalar yaparak ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak.

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ÇEVKO Açılımı Nedir? ÇEVKO Görevleri Nelerdir?
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