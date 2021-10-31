CV Açılımı Nedir? CV Açılımı Türkçede Ne Demek?

Açılımıyla ve anlamıyla da herkesin merak konusu olan CV, herkes tarafından bilinmekte fakat anlamı ve açılımıyla merak konusu olmaktadır. İş başvurularında mutlaka istenen bir belge haline gelen CV, kişilerin özgeçmişlerini içeren bir belgedir. Tüm dünyada iş başvurularında ilk istenilen CV'dir. CV doldurabilmesi de insanlar tarafından bilinmemekte ve oldukça merak edilmektedir.

CV AÇILIMI NEDİR?

Kısaltmasıyla çokça karşımıza çıkmış olan kısaltmalardan CV, herkes tarafından kullanılmakta ve açılımıyla merak edilmektedir. CV açılımı; Curriculum Vitae olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar İngilizce olarak zannedilse de Latince olması insanları şaşırtmaktadır.

CV NEDİR?

İş hayatına atılmış ya da atılacak olan insanların ilk duyduğu CV'dir. Dünyanın her yerinde işe alımdan öne CV kontrol edilir. Kişinin özgeçmişini içeren CV anlamıyla da oldukça merak edilmektedir. Bir işe alım söz konusu olduğunda insanlardan ilk beklenilen özgeçmişleriyle dolu olan CV belgelerini doldurmaları istenmektedir. CV hem iş arayanların hem de iş verenlerin işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. CV sayesinde hem iş arayanların başvurdukları yerlere özgeçmişlerini içeren belgelerini göndermesi yeterli kalmakta hem de işverenlerin tecrübe ve deneyimlerini araştırmak zorunda kalmamaktadır.

Artık yalnızca yazılı belgelerde değil internet ortamında da oluşturulabilen CV örnekleri de oldukça araştırılmaktadır. İnternet sitelerinde hazırda bulunan birçok CV örneği bulunmaktadır. CV içerisinde kişinin eğitim öğretim hayatı ve iş tecrübelerini, ne kadar sürede çalıştıklarını içeren bir dosya olarak tanımlanabilmektedir. CV için kısaca iş bulma konusunda en hızlı özgeçmişi aktarma aracı olarak da tanımlama yapılabilmektedir.

CV AÇILIMI TÜRKÇEDE NE DEMEK?

Birçok insan tarafından İngilizce olarak sanılsa da aksine CV Latince kelimelerden oluşan bir kısaltmadır. Açılımıyla insanları şaşırtan Curriculum Vitae (CV) Türkçe karşılığı da çokça merak edilmektedir. İlk kelimesi yani Curriculum; çerçeve, koşu ve döngü gibi manalara gelirken Vitae, yaşam, özgeçmiş anlamlarını taşımaktadır. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygınlaşan CV, insanların iş hayatındaki işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Herkesin istediği dolu dolu bir CV sahibi olarak iş hayatında daha kolay ilerlemeler kat etmektir.