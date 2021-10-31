FETÖ’cünün darbe gecesi yazışmaları

Konya
'da FETÖ-PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insan M.T.'nin WhatsApp'ta kurulan "bölge imamları" grubuna yansıyan konuşmalar, dikkat çekti. 15 Temmuz gecesi yapılan konuşmalarda "Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınasın, meydanlara inip kendini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada yayınlansın. Demokrasi, seçilmiş irade falan desinler ama hocaefendinin adı geçmesin" dedi. M.T. "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.