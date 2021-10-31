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Giriş Tarihi: 31.10.2021

FETÖ’cünün darbe gecesi yazışmaları

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’cünün darbe gecesi yazışmaları
Konya'da FETÖ-PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insan M.T.'nin WhatsApp'ta kurulan "bölge imamları" grubuna yansıyan konuşmalar, dikkat çekti. 15 Temmuz gecesi yapılan konuşmalarda "Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınasın, meydanlara inip kendini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada yayınlansın. Demokrasi, seçilmiş irade falan desinler ama hocaefendinin adı geçmesin" dedi. M.T. "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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FETÖ’cünün darbe gecesi yazışmaları
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