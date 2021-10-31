Kadın güvenlik korucuları teröristlere geçit vermiyor

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde terörle mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan kadın güvenlik korucuları, görevlerini başarıyla yerine getiriyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 17 kadın güvenlik korucusu, terörle mücadele, trafik denetimi ve asayişin sağlanmasında jandarma ekiplerine yardımcı oluyor. Devletin sunduğu son teknoloji silah ve teçhizatla PKK'lı teröristlerle mücadelede ön saflarda yer alan korucular, gece gündüz demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için elleri tetikte bekliyor. Fedakarca görev yapan kadın korucular, Seyithan Üs Bölgesi'nde eli kanlı terör örgütüne geçit vermemek için canla başla vatan nöbeti tutuyor. Güvenlik korucusu Özen Erkmen "Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere karşı görev başındayız. Omuz omuza hainlere karşı savaşıp dökülen her damla şehit kanının hesabını biz o hainlerden soracağız" derken Nurten Çelimli "Devletimizle, güvenlik güçlerimizle sırt sırta verdikten sonra her türlü görevin üstesinden geliriz" diye konuştu.