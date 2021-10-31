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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Komşu, 11 DHKP/C’liyi 20’şer yıl hapse mahkûm etti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Komşu, 11 DHKP/C’liyi 20’şer yıl hapse mahkûm etti
Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü DHKP/C'ye 19 Mart 2020'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 DHKP/C'linin yargılanması tamamlandı. Türkiye adli makamları Atina'da yakalanan teröristlerin Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi olduğunu belirterek, iadelerini istemiş, ancak Yunanistan iade talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu teröristlerden DHKP/C'nin sözde siyasi kanat sorumlusu Şadi Naci Özpolat'ın iade durumunu Adalet Bakanlığı'na sordu. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Yunanistan'da tutuklu olan teröristlerin son durumuna ilişkin bilgi verildi.
Yazıda, Özpolat'ın da aralarında bulunduğu 11 DHKP/C terör örgütü mensubunun, 19 Temmuz 2021'de 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bakanlığın yazısında Özpolat'ın İstanbul'da 2 ayrı dava ve bir soruşturma kapsamında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve onlarca yıl hapsi istendiği ifade edildi. 1990'da tutuklanan Özpolat, Şartlı Salıverme Yasası ile 2002'de Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye olmuştu.

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Komşu, 11 DHKP/C’liyi 20’şer yıl hapse mahkûm etti
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