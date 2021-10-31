Komşu, 11 DHKP/C’liyi 20’şer yıl hapse mahkûm etti

Yunanistan
'ın başkenti Atina
'da terör
örgütü DHKP/C'ye 19
Mart 2020'de düzenlenen
operasyonda gözaltına alınan
11 DHKP/C'linin yargılanması
tamamlandı. Türkiye adli
makamları Atina'da yakalanan
teröristlerin Türkiye'de çeşitli
olaylarla ilgisi olduğunu
belirterek, iadelerini istemiş,
ancak Yunanistan iade
talebini reddetmişti. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, bu
teröristlerden DHKP/C'nin
sözde siyasi kanat sorumlusu
Şadi Naci Özpolat'ın iade
durumunu Adalet Bakanlığı'na
sordu. Adalet Bakanlığı Dış
İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü Suçluların İadesi
ve Hükümlü Nakli Bürosu
tarafından İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilen
yazıda, Yunanistan'da
tutuklu olan teröristlerin
son durumuna ilişkin bilgi
verildi.
Yazıda, Özpolat'ın da aralarında bulunduğu 11 DHKP/C terör örgütü mensubunun, 19 Temmuz 2021'de 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bakanlığın yazısında Özpolat'ın İstanbul'da 2 ayrı dava ve bir soruşturma kapsamında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve onlarca yıl hapsi istendiği ifade edildi. 1990'da tutuklanan Özpolat, Şartlı Salıverme Yasası ile 2002'de Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye olmuştu.