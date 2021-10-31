Mayınlar temizlenecek toprak yeşillenecek

Dağlık Karabağ
'daki Ermenistan
işgalini sonlandıran Azerbaycan
, yeniden yapılanma sürecine girdi. 30 yıllık süreçte Ermenistan ordusu tarafından 808 kültür merkezi, 22 müze, 927 kütüphane, 85 sanat okulu, 700 tarihi ve kültürel anıt harap edildi. Esaretten kurtarılan topraklara hayat vermek için Azerbaycan, Türkiye'nin desteğiyle kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bir taraftan mayın temizleme işlemleri yapılırken, diğer yandan bakir toprakların yeniden tohumla buluşması planlanıyor. Ayrıca Karabağ'ı hayatla buluşturma hedefinde en önemli aşamalar arasında hem alt yapı hem üst yapı bulunuyor. SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan "Türkiye bilgi, birikimi ve tecrübesiyle devreye girdi. Biz Türkiye olarak her zaman elimizden geleni yapacağız. Karabağ'ın Türk yatırımcılara ve Türk girişimcilere ihtiyacı olacak" dedi.