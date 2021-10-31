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Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:18

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde terör inlerine yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü belirtti. MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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