MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." açıklamasında bulundu.
MSB, "Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XZveHJ2d7B