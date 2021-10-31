Özgür Karabağ’da ikinci hayat! Mayınlar temizlenecek toprak yeşillenecek

Vatanseverlik Savaşı ile Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sonlandıran ve topraklarını yeniden özgürleştiren Azerbaycan, yapılanma sürecine girdi. 30 yıllık süreçte; işgalci Ermenistan ordusu tarafından 808 kültür merkezi, 22 müze, 927 kütüphane, 85 sanat okulu, 700 tarihi ve kültürel anıt harap edildi.

KARABAĞ'IN YENİ YÜZÜ

Esaretten kurtarılan topraklara yeniden hayat vermek için Azerbaycan, Türkiye'nin desteğiyle kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bir taraftan mayın arama temizleme işlemleri yapılırken, diğer yandan bakir toprakların yeniden tohumla buluşması planlanıyor. Ayrıca Karabağ'ı hayatla buluşturma hedefinde en önemli aşamalar arasında hem alt yapı hem üst yapı bulunuyor.

SON YÜZYILIN EN BÜYÜK OLAYI

Karabağ'ın yeniden yapılanma projeleri ile ilgili SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Azerbaycan ata toprağım, Türkiye ana toprağımdır. Türkiye'nin desteğiyle Karabağ'ın işgalden kurtarılması, son yüzyılın en büyük olaylarından biridir. Kurtarılan toprakların yeniden inşa süreci başladı. Karabağ'da hiçbir şey bulunmuyor hatta ev bile yok. O yüzden Azerbaycan'ın bu konuda ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

MAYIN SAVAŞI VERİLİYOR

Prof. Dr. Göksel Aşan, şunları söyledi: "Biz Türkiye olarak her zaman bu toprakların yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bölge mayınlarla sarıldığı için öncelikli olarak arama ve imha faaliyetleri yürütülüyor. Azerbaycan'ın kendi kaynaklarıyla bu mücadeleyi sürdürmesi çok vakit alacağı için Türkiye bilgi, birikimi ve tecrübesiyle devreye girdi."

KARABAĞ YATIRIM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Karabağ'da iş ve yatırım olanaklarının olduğunu belirten Aşan, "Bakü'de düzenlenen yatırım zirvesiyle İslam ülkelerinin zorlu sürece katkı vermesi amaçlandı. Kardeşliğin anlayışı olarak Türkiye baş aktör gelecek. Sadece inşaat yapmakla bitmeyecek. Burada insanlar yaşayacak. Gerekli fasilitelerin de sağlanması halinde Karabağ'ın Türk yatırımcılara ve Türk girişimcilere ihtiyacı olacak." açıklamasında bulundu.

BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN KOBİ FORMÜLÜ

İşgalden kurtarılan bölgelerin kalkınmasında KOBİ'lerin önemine dikkat çeken Göksel Aşan, "Bir yere canlılık gelecekse KOBİ'lerle gelecek. İşgalden kurtarılan topraklara KOBİ'lerin de çekilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çok sıcak ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Aşan, "Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını, Türkiye'nin her yerde ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu herkese gösteriyor. İlişkilerimiz olduğundan çok daha sıcak devam ediyor" dedi.