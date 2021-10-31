PKK’dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır
il binası önünde başlatılan oturma eylemine ilk katılan annelerden biri olan Ayşegül Biçer
, 2018'de kandırılarak dağa götürülen 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer'i örgütün pençesinden kurtardı. Anne Biçer terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen hatta evi dahi yakılmak istenirken eşi Rauf Biçer ile aylarca mücadelesini sürdürmüştü.
'VATAN İÇİN GÖREVE HAZIRIM'
Ayşegül Biçer, şimdi de oğlunu askere göndermenin heyecanını yaşıyor. Kanser hastası olmasına rağmen eylemini kararlılıkla sürdüren ve oğlu Mustafa'ya 3 yıl sonra kavuşan anne Biçer, duygularını SABAH'a anlattı: "Ben burada eyleme başladığım ilk günden bu yana oğlumu PKK'dan alıp vatan evladı yapacağıma söz vermiştim. Allah bana bugünleri nasip etti. Oğlum Mustafa'yı terörün elinden kurtarıp asker yapmanın gururunu yaşıyorum. Bir anne için mutluluğu tarif edilmeyen duygular içerisindeyim. Bunun bir gün gerçekleşeceğine her zaman inanmıştım. Mücadele ettim, yılamadan oğlumu kurtardım, şimdi kına gecesi yaparak Mustafa'yı Peygamber ocağı olan askere gönderecek olmanın heyecanını yaşıyorum."
Oğul Mustafa Biçer ise, "Dağa götürüldükten sonra gördüklerim üzerine hep kaçmayı planladım, ben asker olup vatanıma hizmet etmek isterdim. Annem de benim hep asker olmamı isterdi. Şimdi askere gidecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Vatanım için göreve hazırım. Bundan sonra vatanıma hizmet etmek istiyorum" diye konuştu. Eşiyle birlikte mücadele vererek tek oğlunu PKK'dan kurtaran baba Rauf Biçer de, "Mustafa'yı sağ salim PKK'dan kurtarmak için eşimle çok büyük mücadele verdik. Sonunda mücadelemizle örgütten kaçan oğluma kavuştuğum gün yaşadığım mutluluğu şimdi yine yaşıyorum. Devletimizin de desteği ile PKK'nın elinden aldığımız oğlumu bir baba olarak askere göndermenin mutluluğunu yaşıyorum. Askerden geldikten sonra da düğününü yapacağız" diye konuştu.
'DİK DURUŞUNUZ YOLLARI AÇTI'
Başkan Erdoğan, evladına kavuştuktan sonra Ayşegül Biçer ile telefonla görüşerek tebriklerini iletmiş ve "Biz görevimizi yaptık. Siz de bizi teşvik ettiniz. Orada dik durdunuz. Sizin orada dik duruşunuz yolları açtı" demişti. Erdoğan, Mustafa Biçer ile de yüz yüze görüşmüştü.