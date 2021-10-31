Her sene belirli sayıda öğrenci kabul eden POMEM'ler, polis memuru yetiştirmek için eğitim veren merkezlerdir. Buradan başarılı bir şekilde mezun olan eğitim almış adaylar polis memuru olarak görevlerini icra etmektedirler. Bu merkezlerde eğitim görmek isteyenler, POMEM açılımı nedir, POMEM mezunları ne iş yapar diye merak ediyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ile konuya ilişkin detaylar!

POMEM AÇILIMI NEDİR?

Ülkemizde de kısaltmalar dünya üzerinde olduğu gibi sıkça kullanılmaktadır. Bazı kısaltmaların açılımları bilinse de her kısaltmanın açılımını bilmek mümkün değildir. Bu nedenle kısaltmaların açılımları internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Açılımı araştırılan kısaltmalardan bir tanesi de POMEM kısaltmasıdır. POMEM'in açılımı ise karşımıza "Polis Meslek Eğitim Merkezleri" şeklinde çıkmaktadır.

POMEM MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Açılımı "Polis Meslek Eğitim Merkezleri" şeklinde olan POMEM, polis memurları yetiştirmek üzere eğitim veren kurumlardır. POMEM mezunları "polis memuru" şeklinde iş yapmaktadırlar.

POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM, eğitimi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru şartları şu şekildedir: