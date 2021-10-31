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Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:17 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:19

Terör örgütünde çözülme devam ediyor

Terör örgütünde çözülme devam ediyor

İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

SAYI 171'E YÜKSELDİ

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 171'e yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Terör örgütünde çözülme devam ediyor
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