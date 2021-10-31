‘Uğur Şahin ve Özlem Türeci en güzel başarı nişanesidir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya
'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Türk-Alman İşçi Göçü Anlaşmasının 60. Yılı Anma Programı'na video mesaj ile katıldı. Türklerin Almanya'nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiğini belirten Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasreti ile Almanya'ya giden vatandaşlarımız bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya'nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılarla mücadele eden Türkler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiler.
Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk toplumu, açtığı işyerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Bunun en güncel örneği, geliştirdikleri aşıyla Kovid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin
ve Özlem Türeci
'dir. Bu iki kıymetli isim eşit fırsat verilmesi halinde Almanya-Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir.
Salgınla beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefikimiz Almanya'ya gereken her türlü desteği veriyoruz. Alman dostlarımızla dayanışma içinde hareket ederek bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum.