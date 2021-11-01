ABD-Türkiye arasında yeni dönem: Güçlü ilişkiler için ortak mekanizma

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği İtalya
'nın başkenti Roma
'da ABD Başkanı Joe Biden
ile görüştü. F-35 meselesi, Suriye ve Irak'ta PYD'yle ilgili gelişmeler, Afganistan'dan göç hareketleri gibi kritik konuların masada olduğu görüşme dün Türkiye
saatiyle 12.15'te başladı. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da hazır bulundu. Planandan uzun olarak 1 saat 5 dakika süren görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımlar müzakere edildi. NATO
ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. İklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi" denildi.
BEYAZ SARAY:
BIDEN, İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETME ARZUSUNDA
BEYAZ Saray'ın görüşmeyle ilgili açıklamasında"Biden, savunma ortaklığımızı ve Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini yeniden teyit etti, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme arzusunun altını çizdi ve Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya
'daki seçimleri, Doğu Akdeniz
'deki durumu ve Güney Kafkasya
'daki diplomatik çabaları ele aldı" ifadeleri yer aldı.
MACRON'LA 50 DAKİKALIK BULUŞMA
BAŞKAN Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi'ndeki yoğun diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, planlanandan uzun olarak 50 dakika sürdü. AB Konseyi
Başkanı Charles Michel
ile de görüşen Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel
'i kabul etti.
ABD'Lİ ÜST DÜZEY YETKİLİDEN F-35 MESELESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA:
'ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN TÜRKİYE'YE EKİP GÖNDERDİK'
ÜST düzey bir Amerikalı yetkili Biden- Erdoğan görüşmesinde, F-16 ve F-35 konularının da gündeme geldiğini, ABD Başkanının bu konuda ülkesinde devam eden bir süreç olduğunu anlattığını söyledi. Yetkili, Türk hükümetinin ve Başkan Erdoğan'ın son haftalardaki açıklamalarının dikkate alındığını, Biden'ın bu süreci etraflıca ele almayı sürdürme konusundaki bağlılığını net bir şekilde ifade ettiğini aktardı. Amerikalı yetkili ayrıca Türkiye'nin F-35'ler için ödediği parayı geri isteyip istemediğine ilişkin bir soruya, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir ekibin hafta içinde F-35 konusunda Türk tarafıyla çalışmaya başlamak üzere Türkiye'ye geldiğini anımsatarak,"F-35 konusundaki süreç devam ediyor" yanıtını verdi. AA
'YAPICI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ'
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi
'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
AŞK ÇEŞMESİ'NE PARA ATTILAR
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan dünya liderleri molalarda renkli görüntüler veriyor. Liderler, tarihi kent Roma'nın 'Aşk Çeşmesi' olarak bilinen Trevi Çeşmesi'ne dilek parası atarak aile fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiği nedeniyle etkinlikte yer almadı.
EMİNE ERDOĞAN LİDER EŞLERİYLE MÜZE GEZDİ
EMİNE
Erdoğan, Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı müzeyle ilgili bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca'da öğle yemeğinde bir araya geldi.